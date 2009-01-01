Российские чиновники в Севастополе посетили новую школу.

Владимир Путин Reuters

Президент РФи премьер-министрприбыли ви уже посетили в Севастополе новую общеобразовательную школу "Образовательный центр "Бухта Казачья".

Об этом говорится на сайте Кремля.

Примечательно, что строительство учебного заведения началось еще до оккупации полуострова, оно продолжалось пять лет и закончилось в январе 2017 года.

"Президента сопровождали… Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева и "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников", — отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Путин уже несколько раз посетил аннексированный Россией Крым. Ранее журналист, кандидат политических наук Евгений Магда писал, что во время нового визита на полуостров политик намерен действовать по привычной программе, в частности, "потусить" с ручными байкерами из клуба "Ночными волками".