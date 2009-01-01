Путин крупно проиграл и меняет концепцию по Украине — российский политолог

Признание "паспортов" террористических ДНР и ЛНР — свидетельство смены концепции Путина по Украине.

Владимир Путин. Reuters

Такое мнение российский ученый высказал в интервью Online.

"Это не военно-политическое поражение, а метафизическое. Путинское представление об Украине, его концепция "русского мира", говорит политолог, напоминая об известной крымской речи, которая была копией гитлеровской судетской речи, где он явно провозглашал планы расчленения Украины, создание "Новороссии" с 10-12 областями (юга и востока Украины, — ред.). Это все провалилось. И провалилось по очень неприятной для Путина причине, ставка на поддержку русских (согласно переписи 2001 года, русские — вторая по численности этническая группа Украины, 8,3 млн человек или 17,3% всего населения, при этом русский язык как родной признало 29,6% граждан Украины, — ред.), которые должны были выступить против Украины — провалилась. Большинство русских остались верны украинскому государству и его европейскому выбору.

После этого продолжается тягучая история с "Лугандонией" (оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, — ред.), но это же огрызок на карте "лучезарной "Новороссии".

Чтобы прикрыть украинский провал, Путин полез на Ближний Восток, где приумножил славу военного преступника.

И последний провал — ставка на Трампа. Сейчас Вашингтон очищается от "русской капеллы", путинской агентуры. Надежды на большую геополитическую сделку, в рамках которой можно было поставить на колени Украину, тщетны", — подчеркнул политолог.

Российский ученый считает, что тактика затягивания Украиной и реформ, и выполнения Минских соглашений была правильной.

"Соглашаться на "Минск-2" нельзя, открыто отказываться — тоже нельзя. Не стоит обижать западных партнеров, Олланда и Меркель, какие никакие, а они были и остаются союзниками Украины. Все европейские санкции против Кремля держатся на Меркель, а для нее важно показать себя миротворцем.

Однако теперь Киев может сказать: какие Минские договоренности? Путин признал паспорта, не останавливает военную эскалацию, завязывает экономику "огрызков" на Россию, а значит, ведет все к инкорпорации этих территорий. Теперь уже можно говорить: тема "Минска-2" закрыта, это временно оккупированная агрессором территория", — подытожил Пионтковский.

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