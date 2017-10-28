Путин меняет имидж и тактику. Генерал рассказал, как войска РФ готовятся захватывать Украину

Романенко отметил, что силовой вариант подкрепляется наличием большого скопления войск, а другого Путин предложить ничего не может.

Владимир Путин. Reuters

Генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает, что скопление российских войск на границах с Сумской, Харьковской областями, в том же Крыму, может означать, что весной-летом следующего года РФ решится на полномасштабную агрессию против Украины.

Об этом экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ в интервью Апострофу.

"Я не исключаю такого варианта, но не говорю, что это возможно сейчас. Возможны разные обстоятельства. В последнее время Путин меняет имидж. Он уже показал себя перед своими избирателями, перед мировым сообществом как "воителя" и "собирателя земель", особенно населенных русскоязычным населением. А теперь он хочет проявить себя как миротворец, говоря о миротворческих силах ООН на Донбассе. Это не означает, что он отказался от старых своих целей, в первую очередь, по Украине. Но новый имидж предполагает изменение подходов", — говорит он.

Романенко отметил, что силовой вариант подкрепляется наличием большого скопления войск, а другого он предложить ничего не может.

"Это означает усиление группировок, проведение тренировок, учений и так далее. Если есть необходимость, он использует. Надо было провести учения — вот, пожалуйста, "Запад-2017", где только в одном месте была группировка до 50 тысяч солдат. В прошлом году была группировка до 100 тысяч. Из 5 дивизий в этом году на границе Украины и в Курской области три заняли место постоянной дислокации. Поэтому группировки создаются, проводится поставка вооружений и таким образом наращивается сила, потом набирается личный состав, проводится обучение и так далее", — говорит Романенко.

Он также напомнил о войне на Кавказе в 2008 году.

"Кавказ (российская война против Грузии, — ред.) — собрали и провели операцию. Это разве запугивание? 2014 год – точно так же проводили учения, которые закончились военным вторжением. То есть создается потенциал, а потом уже используется, исходя из политической необходимости. Эта сила, как стрела, закладывается. И можно выстрелить по-боевому, а можно учебкой", — отметил он.

Генерал обратил внимание на то, как группировка войск РФ в "Джанкое отрабатывает операции по захвату важных для Украины государственных объектов. Или заводят новые дизельные лодки с крылатыми ракетами — разве это оборонительное оружие?"

Россияне также не исключают варианта вторжения в Херсонскую область, говорит Романенко.

"Они ничего не исключают. Они отрабатывают эти варианты. А потом уже дело политики Путина — выстрелит или не выстрелит. Он ведь как действует — сделал шаг, осмотрись, разберись, найди наиболее эффективное направление и только после этого делай следующий шаг. Он опытный", — подчеркнул экс-заместитель Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее генерал объяснил, зачем Россия развернула новые дивизии на границе с Украиной.