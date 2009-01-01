Путин может отказаться от участия в президентских выборах – экс-депутат Госдумы

Действующий президент может включиться в избирательную кампанию в последний момент.
"Я считаю, что сейчас нет стопроцентной уверенности, что Путин вообще пойдет на эти выборы. И это может стать главной неожиданностью. Но если он пойдет, то в том, что он их выиграет, нет никаких сомнений", - сказал политик.
Отвечая на вопрос, почему Владимир Путин не торопится с официальным заявлением об участии в выборах, Пономарев отметил, что это - тактический ход.
"А куда ему торопиться... Фавориту выгоднее включаться в кампанию в последний момент, чтобы все остальные засветили свои планы и потеряли как можно больше времени", - отметил российский оппозиционер.
Ранее Илья Пономарев говорил, что в окружении Владимира Путина сейчас не все спокойно, в Кремле "идет подковерная борьба в полном объеме", но она пока не приводит к дестабилизации системы. Ознакомиться с другими мнениями эксперта можно здесь.