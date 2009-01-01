Путин может отказаться от участия в президентских выборах – экс-депутат Госдумы

Действующий президент может включиться в избирательную кампанию в последний момент.

Путин может не пойти на выборы Reuters

Главной неожиданностью президентских выборов в России может стать отказ от гонки действующего президента, заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время чата на "Главреде"

"Я считаю, что сейчас нет стопроцентной уверенности, что Путин вообще пойдет на эти выборы. И это может стать главной неожиданностью. Но если он пойдет, то в том, что он их выиграет, нет никаких сомнений", - сказал политик.

Отвечая на вопрос, почему Владимир Путин не торопится с официальным заявлением об участии в выборах, Пономарев отметил, что это - тактический ход.

"А куда ему торопиться... Фавориту выгоднее включаться в кампанию в последний момент, чтобы все остальные засветили свои планы и потеряли как можно больше времени", - отметил российский оппозиционер.

Ранее Илья Пономарев говорил, что в окружении Владимира Путина сейчас не все спокойно, в Кремле "идет подковерная борьба в полном объеме", но она пока не приводит к дестабилизации системы. Ознакомиться с другими мнениями эксперта можно здесь.