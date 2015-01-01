Путин может превратить Донбасс в Сектор Газа — российский политик

Путин попытается добиться смягчения западных санкций путем нормализации ситуации на Донбассе.

Владимир Путин

Об этом рассказала российский политик Ирина Хакамада в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По ее мнению, Путин попытается добиться смягчения западных санкций путем нормализации ситуации на Донбассе.

"Главный вызов для Путина — это как-то смягчить санкции. Прежде всего за счет нормализации ситуации на востоке Украины, на Донбассе, что самое легкое"— считает политик.

Хакамада допусткает, что Путин может превратить Донбасс в своеобразный Сектор Газа, где будут "бесконечные разборки между теми и другими".

"Или Приднестровье в рамках Украины в те времена, когда всё встало на дыбы. Всё может быть. Но по санкциям здесь самый быстрый вариант хоть как-то их смягчить, и Трамп, я думаю, к этому готов", — говорит политик.

При этом она допускает, что после вопроса Донбасса будут "сложнейшие переговоры по снятию санкций США, связанных с Крымом".

"Дальше будут сложнейшие переговоры по снятию американских санкций, связанных с Крымом. Вот эта история навечно, надолго, но непонятно как, и с Европой", — отметила Хамакада.

Она также отметила, что Россия якобы "ничего не может сделать. Все, кто попытаются Крым вернуть обратно, будут изгоями в российском рейтинге. Да. Потому что даже средний класс, 90% — "Крым наш". Ничего вы с этим не поделаете. Весь бизнес. Поэтому ничего вы не сделаете, никто на это не решится".

Однако Хакамада считает, что администрация избранного президента Дональда Трампа может пойти на сделку с Россией в вопросе аннексии Крыма.

"Легализовать можно. С Трампом и с республиканцем это сделать легче, потому что республиканцы в отличие от демократов не так зациклены на правах человека и ценностях демократии, которые Америка как мессия распространяет во всем мире. И если менять одно на другое (а здесь есть много чего — Асад, урегулирование в Сирии, проблемы в Ираке, совместные действия в борьбе с терроризмом и так далее), менять это на, может быть, какой-то формальный процесс с участием Украины…", — подчеркнула российский политик.

Ранее американские сенаторы отмечали, что "Сделки с Путиным не будет". Конгресс США может принять новые санкции против России и без Трампа.