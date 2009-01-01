Путин назвал "русофобией" попытки некоторых стран сдержать Россию

Хозяин Кремля уверяет мир, что экономические санкции против РФ не работают.

Владимир Путин kremlin.ru

Президент РФсчитает, что в некоторых странах русофобия "хлещет через край" из-за желания России бороться за "свои законные интересы".

Об этом он сказал на встрече с руководителями иностранных информагентств, сообщает УНИАН.

"Мне хотелось сказать о причинах русофобии, она очевидна. Из некоторых стран прямо так и хлещет через край. С чем это связано? На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир. А это не нравится монополистам", — заявил Путин.

По его словам, происходит это благодаря борьбе России за свои "законные интересы".

Кроме того, он заявил, что сейчас некоторые страны предприняли попытки сдерживать Россию и "ее законное стремление обеспечивать свои национальные интересы".

Путин заявил, что для этого предпринимаются "не вписывающиеся в рамки международного права" ограничения экономического характера.

"Теперь видят, что это не работает. Эффект нулевой и это вызывает внутреннее раздражение, желание все-таки каким-то способом добиться своего, это вызывает желание обострить ситуацию. Мы для этого не даем повод, повод стараются найти на пустом месте", — сказал он. Также Путин заявил, что надеется, что это будет не бесконечно долго и придет осознание, что это контрпродуктивно для всех.

Напомним, двумя неделями ранее в Кремле назвали разговоры о введении Украиной визового режима для граждан РФ "русофобскими дискуссиями".

фото: kremlin.ru