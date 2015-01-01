"Путин не сможет лишить украинцев свободы". Маккейн верит в победу над российскими захватчиками

В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли, заявил сенатор.

Джон Маккейн zn.ua

Сенатор-республиканец из США Джон Маккейн заявил, что в 2017 году оккупированные украинские территории будут освобождены от захватчиков.

Об этом он сказал в ходе визита в Мариуполь, передает "Интерфакс-Украина".

"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", — заявил Маккейн.

"Ваша борьба — это наша борьба, и мы победим вместе", — добавил он.

Напомним, ранее Порошенко и Маккейн поздравили бойцов АТО с Новым годом.

Видео: Громадське ТБ Приазов'я.