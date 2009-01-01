Путин отступает. Почему Россия сокращает расходы на оборону

Не стоит муравью тягаться со слоном, говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой Главред

Заявление президента РФ Владимира Путина о сокращении военных расходов России в 2018 году было вызвано осознанием отставанием от оборонной сферы США.

Об этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал в комментарии "Главреду".

"Путин отступает. И решение о сокращении расходов на оборону — это показательный шаг, которым он пытается продемонстрировать миру свою готовность прислушиваться к Западу, действовать более умеренно и возвращаться на прежние позиции. Если все это — не игра, при которой российский парламент пересмотрит решение о сокращении оборонного бюджета или изменит цифру, то это будет значить начало сдачи позиций Путиным", — говорит экономист.

"Путин прибегнул к такому решению, даже несмотря на то, что это делается накануне президентских выборов. Он действует настолько смело, потому что у него большой запас доверия избирателей, и даже если он будет терять голоса, его запас слишком большой, по сравнению с другими российскими политиками. Он действует, понимая, что ему хватит преимущества над другими кандидатами", — поделился мнений эксперт.

"Последней каплей, которая подтолкнула к принятию решения о сокращении военного бюджета, стало введение санкций против российского высшего руководства и чиновников, заработавших деньги сомнительными путями и хранящих их на Западе. В том числе личные сбережения Путина находятся на Западе", — заметил экс-министр.

"Санкции предполагают, что каждые 180 дней аналитические американские центры будут предоставлять публичную информацию о движении средств на этих счетах, о происхождении этих денег российских руководителей и олигархов, а затем будут делаться определенные выводы. За этим могут последовать конфискации и аресты, если будет доказано, что эти деньги получены незаконно, например, в результате коррупционных действий или военных операций. Законы США предусматривают, что такие счета должны арестовываться", — напомнил президент Центра рыночных реформ.

"Таким образом, Путин оказывается совершенно зависим. Если раньше он считал себя очень богатым, то теперь вынужден просить деньги у американцев", — иронизирует экономист.

"Вообще, военный бюджет России и США просто несопоставимы. Потому что в Штатах больше половины общего федерального бюджета тратится на военные и оборонные нужды. В военном деле сейчас не обойдешься без высоких технологий. Россия прекрасно понимает, что она во многом отстает от США. Я думаю, что будет осуществлена реструктуризация военных средств РФ, и начнется сворачивание наступательных систем. Ведь все-таки не стоит муравью тягаться со слоном", — резюмировал Владимир Лановой.

Напомним, директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду", почему Путин должен пожертвовать донецко-луганским "анклавом".

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