Путин "перекрыл кислород" многим влиятельным людям в России — правозащитник

Захваченная часть Донбасса рано или поздно вернется под контроль Киева, считает Глузман.

Владимир Путин Reuters

Глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, общественный деятельзаявил, что российский президентвольно или невольно своими действиями "перекрыл кислород" многим влиятельным людям в РФ.

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA, говоря о конфликте на Донбассе.

В то же время аналитик подчеркнул, что рано или поздно захваченная часть востока нашей страны вернется под контроль Киева.

"Россия беднеет, у нее все меньше возможностей содержать эти территории, да и Путин, в конце концов, смертен", — добавил собеседник.

По словам Глузмана, "вольно или невольно, но он своими действиями перекрыл кислород многим влиятельным людям в России, укравшим миллиарды, доступ к которым с каждым днем все сложнее, учитывая санкции". "Они привыкли к другому уровню личной свободы, где им, в конце концов, теперь отдыхать? На Байкале?", — иронизирует правозащитник.

Ранее военный журналист и блогер Аркадий Бабченко выразил мнение, что Россия готова отдать захваченные территории Донбасса, а Украина обладает военными и невоенными ресурсами для их возвращения под свой контроль.