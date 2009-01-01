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Путин "перекрыл кислород" многим влиятельным людям в России — правозащитник

Сегодня, 18:55

Захваченная часть Донбасса рано или поздно вернется под контроль Киева, считает Глузман.

Путин
Владимир Путин Reuters
Глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, общественный деятель Семен Глузман заявил, что российский президент Владимир Путин вольно или невольно своими действиями "перекрыл кислород" многим влиятельным людям в РФ.

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA, говоря о конфликте на Донбассе.

В то же время аналитик подчеркнул, что рано или поздно захваченная часть востока нашей страны вернется под контроль Киева.

"Россия беднеет, у нее все меньше возможностей содержать эти территории, да и Путин, в конце концов, смертен", — добавил собеседник.

По словам Глузмана, "вольно или невольно, но он своими действиями перекрыл кислород многим влиятельным людям в России, укравшим миллиарды, доступ к которым с каждым днем все сложнее, учитывая санкции". "Они привыкли к другому уровню личной свободы, где им, в конце концов, теперь отдыхать? На Байкале?", — иронизирует правозащитник.

Ранее военный журналист и блогер Аркадий Бабченко выразил мнение, что Россия готова отдать захваченные территории Донбасса, а Украина обладает военными и невоенными ресурсами для их возвращения под свой контроль.

Теги:  
Россия, Путин, Донбасс, Киев, Глузман, санкции
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