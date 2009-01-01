Путин "перекрыл кислород" многим влиятельным людям в России — правозащитник

Захваченная часть Донбасса рано или поздно вернется под контроль Киева, считает Глузман.
Об этом он рассказал в интервью ZN.UA, говоря о конфликте на Донбассе.
В то же время аналитик подчеркнул, что рано или поздно захваченная часть востока нашей страны вернется под контроль Киева.
"Россия беднеет, у нее все меньше возможностей содержать эти территории, да и Путин, в конце концов, смертен", — добавил собеседник.
По словам Глузмана, "вольно или невольно, но он своими действиями перекрыл кислород многим влиятельным людям в России, укравшим миллиарды, доступ к которым с каждым днем все сложнее, учитывая санкции". "Они привыкли к другому уровню личной свободы, где им, в конце концов, теперь отдыхать? На Байкале?", — иронизирует правозащитник.
Ранее военный журналист и блогер Аркадий Бабченко выразил мнение, что Россия готова отдать захваченные территории Донбасса, а Украина обладает военными и невоенными ресурсами для их возвращения под свой контроль.