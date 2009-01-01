Путин подписал указ о признании "паспортов" террористических ЛДНР

Помимо "паспортов", признаны действительными "документы", удостоверяющие личность.

Путин признал псевдопаспорта террористов на Донбассе

Данный указ подписал российский президент Владимир Путин.

В документе отмечается, что он подписан "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" со ссылкой на "общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права".

Помимо "паспортов", признаны действительными "документы", удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.

В указе Путина утверждается, что "паспорта" Д/ЛНР признаются якобы временно, до урегулирования ситуации на Донбассе. Также на основании этих псевдодокументов разрешается въезд в Россию.

"Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании "документов", удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет — на основании "свидетельства о рождении"), выданных соответствующими "органами", фактически действующими на территориях указанных районов", — говорится в документе.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, как в ДНР мотивируют людей получать "паспорта республики".