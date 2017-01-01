Путин показывает пример. Политолог назвал "голубую мечту" Порошенко

Конкуренты Путина на выборах — неудачники, экзополитики, спойлеры, шуты, считает Небоженко.

Путин показывает Порошенко пример Reuters

Запретив оппозиционеру Алексею Навальному участвовать в выборах президента России в марте 2018 года, Кремль не оставил Владимиру Путину реальных конкурентов.

Нынешний президент России остается "Единственным", а остальные — неудачники, экзополитики, спойлеры, шуты, "темные лошадки", а также — деморализованные и дискредитированные российские политики, пишет политолог Виктор Небоженко в Facebook.

"Поэтому избирательная кампания президента России пройдет без интриги, просто и быстро. Это и есть "голубая мечта" нашего президента Порошенко — повторить "подвиг" Путина в Украине в 2019 году", — добавил политолог.

Напомним, ранее политолог оценил вероятность импичмента Порошенко.