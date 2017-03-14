Путин получил Крым, но стратегически проиграл Украину — российский политолог

ДНР и ЛНР брать в состав России нельзя, потому что международный скандал и нет денег. Подкармливать — можно, пишет Орешкин.

Владимир Путин. Reuters

Такое мнение высказал известный российский политолог и публицист Дмитрий Орешкин в блоге на "Апострофе".

Эксперт считает, что "в погоне за тактическими преимуществами — голосами для Путина — Кремль проигрывает стратегическую игру".

Как они проиграли Украину, получив Крым и, непонятно, получив или не получив Донбасс, так и сейчас по существу теряют рычаг влияния на политическую жизнь Украины", — пишет Орешкин.

"Поскольку ситуация в России сложная в электоральном смысле, то такие 2—3 млн лишних голосов — совсем не маленький вклад в общую электоральную копилку.

Если взглянуть шире, то это еще одно подтверждение того, что ДНР и ЛНР мигрируют к статусу Приднестровья — промежуточное нечто, которое в состав России не входит, и, может, даже входит в состав Украины и при этом серьезно зависит от России и по существу является точкой опоры для неформального влияния внутри украинских дел. Эти же люди будут оставаться и гражданами Украины, формально. Однако для Украины двойное гражданство недопустимо. А значит, эти люди утрачивают право голосовать на украинских выборах, что для Украины — большая удача", — считает Орешкин.

Политолог РФ также подчеркнул, что "теперь непонятно, куда приткнуть ДНР и ЛНР. Брать в состав России нельзя, потому что международный скандал и нет денег. Подкармливать — можно".

"Теперь Москва в погоне за лишними 2 млн голосов в пользу Путина территории ДНР и ЛНР исключает из политической жизни Украины, сужая возможности электорального влияния на выборы в основной части Украины. Это серьезная потеря для Кремля. А признания "республик" Россией не будет. Будет "Приднестровье" со всеми вытекающими последствиями — бесперспективность, нищета, потеря населения, погружение в длительный застой и разруху", — подытожил Орешкин.

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Украина является самым фундаментальным поражением для Путина. А признание "паспортов" террористических ДНР и ЛНР — свидетельство смены его концепции относительно нашего государства.

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