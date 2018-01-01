Путин рассказал о референдуме в Украине по вопросу Донбасса

Это "чувствительный" вопрос, заявил президент РФ.

Путин рассказал о референдуме по Донбассу. Reuters

Российский президент Владимир Путин назвал возможность проведения в Украине референдума по вопросу Донбасса "чувствительным" вопросом.

"Я пока воздержусь от комментариев, это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки", – цитирует его ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на встрече в Хельсинки 16 июля Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

При этом в Кремле подтвердили подготовку Путиным референдума на Донбассе. Информацию распространили российские журналисты.

После чего Геращенко сообщила, что Минские соглашения не предусматривают проведения референдума на Донбассе. "Никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", – заявила она.

Также спецпредставитель Госдепа оценил вероятность предложенного Путиным референдума на Донбассе. Курт Волкер назвал такой референдум нелегитимным.

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