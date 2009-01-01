Путин серьёзно опасается за жизнь. Военный эксперт рассказал о трусливом полёте во Францию

Престарелый Владимир Владимирович заимел манию преследования, пишет "Злой Одессит".

Владимир Путин, иллюстрация Reuters

на встречу с новоизбранным президентом Эммануэлем Макроном сопровождался одной любопытной особенностью.

Об этом пишет аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко ("Злой Одессит") в своем блоге в Живом Журнале.

"Дело в том, что Путин добрался до Парижа сразу на трёх бортах! Не думаю, что по частям, а уже на месте собрали, но факт остается фактом — в операции "Визит в проклятую Гейропу" были задействованы три "Илюшина", один из которых летел напрямую во Францию, второй через Сербию, а третий через Румынию", — пишет военный эксперт.

"О чём это говорит? Похоже, у Путина серьёзные опасения за свою жизнь, раз уж ему приходится прибегать к подобным финтам, а каждый визит в страны загнивающего капитализма для него создает стресс и шок. К тому же, не забывайте, что преступник проецирует свое поведение на окружающих и ожидает от них тех же действий, которые бы проявил сам, а тут в пору вспомнить Смоленскую авиакатастрофу президентского авиалайнера Ту-154М Воздушных сил Польши", — продолжает блогер.

Злой Одессит

"А потому престарелый Владимир Владимирович, помимо многих своих недостатков, заимел ещё и манию преследования. Правда, актуальным остается вопрос, чего боится Путин больше, случайного пуска "Патриота" или бомбы в багажном отделении от ближайших соратников, которым вся эта бесконечная пьеса недовеличия поднадоела", — подытожил Александр Коваленко.

Злой Одессит

Больше о визите Путина во Францию читайте в авторской статье Виталия Портникова: "Порка варвара: Макрон и Путин".