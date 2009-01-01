Путин согласен, чтобы миротворцы ООН находились не только на линии разграничения на Донбассе

Глава РФ поговорил по телефону с Меркель.

Ангела Меркель и Владимир Путин Reuters

Президент РФпровел телефонный разговор с канцлером Германии, в его ходе он выразил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совбеза ООН функции

Об этом говорится на сайте Кремля.

В частности, глава России согласен с тем, чтобы при введении на Донбасс миротворцы могли находится не только на линии разграничения.

"Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ООНовцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки", — отмечается в сообщении.

Ранее замглавы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что украинская делегация в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на днях передала на рассмотрение партнерам из Совбеза обновленный проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

До этого Владимир Путин утверждал, что согласен на размещение миротворцев только на линии разграничения и поручил МИД России внести такую резолюцию на рассмотрение Совбеза Организации.

Потом постпред Украины при ООН Владимир Ельченко сказал, что государство может предложить в Организации свой вариант резолюции по миротворческой миссии, которая должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей РФ исключено.