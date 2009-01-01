Путин утверждает: Россия не допустит закрытия границы с захваченной частью Донбасса

РФ нужна дружественная государству Украина, сказал президент.

Владимир Путин Reuters

Президент Российской Федерациейзаявил, что страна не допустит закрытия, но хочет хороших отношений с Украиной.

Об этом он рассказал, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", пишет УНИАН.

В то же время российский лидер подчеркнул, что РФ нужна дружественная государству Украина.

"Вы понимаете, чего мы боимся, если можно сказать, что мы боимся чего-то. Если до придания этим территориям особого статуса в соответствии с законом который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, то закрытие границы между Россией и непризнанными "республиками" приведет к ситуации на ровне с Сребницей. Там будет устроена резня", — сказал политик.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Украина на Донбассе не контролирует более 409 км границы с Россией и пообещал создать все необходимые условия для того, чтобы заставить РФ выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.