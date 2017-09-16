"Путин встал не с той ноги". В Британии предупредили об опасности идеи РФ о миротворцах на Донбассе

Внешне идея Путина выглядит довольно привлекательно, отметил Дункан.

Владимир Путин Reuters

Предложение президента РФ Владимира Путина о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс является опасным, хотя и привлекательным внешне.

Об этом заявил государственный секретарь по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан, сообщает "Европейская правда".

"Относительно этой инициативы — очевидно, с идеей о миротворцах ООН Путин просто встал не с той ноги. Внешне она выглядит довольно привлекательно, но это не совсем так. Здесь проблема, как и с другими инициативами, что Россия вносит в ООН. Ведь эта инициатива не ведет к снятию нарушений международного права. Наоборот —она только должна заморозить имеющиеся нарушения", — сказал британский дипломат.

На уточняющий вопрос, почему данную инициативу поддерживают в министерстве иностранных дел Германии, Дункан в шутку сказал, что всегда готов к дискуссиям с немецкими коллегами, "особенно — за ужином".

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