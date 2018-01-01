"Путина может остановить только страх": что говорил Владимир Войнович об Украине

"Главред" вспоминает высказывания литератора об Украине и не только.

Владимир Войнович

В пятницу, 27 июля, на 86-м году жизни скончался писатель, драматург и поэт Владимир Войнович.

"Только сейчас позвонили: 2 часа назад умер Володя Войнович. Сердечный приступ, скорая не успела...", - написала подруга писателя Юлия Пессина.

Войнович известен как автор антиутопии "Москва 2042", а также трилогии о солдате Иване Чонкине. За роман "Монументальная пропаганда" он получил Государственную премию. А его песня "Четырнадцать минут до старта" стала неофициальным гимном советских космонавтов.

В прошлом писатель много занимался правозащитной и диссидентской деятельностью. Например, в мае этого года Войнович подписал заявление ассоциации "Свободное слово" с требованием освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. "Главред" вспоминает высказывания литератора об Украине и не только.

О жизни в Украине

"Всего я жил 6 лет. Это были для меня очень знаменательные годы. Примерно с 13 до 19 лет я жил. Так что, в общем, вся юность доармейская прошла у меня в Запорожье"

О Донбассе

"Если Россия еще глубже вмешается в донбасский конфликт, если будет настоящая война - а она уже настоящая и есть - то ни Украина, ни Россия не выдержат, распадутся оба государства"

О декоммунизации в Украине

"Украина пытается уйти от советского мировоззрения. И то, что памятники Ленину сбрасывают, это очень правильно. Говорят, вандализм, а я считаю, что вандализмом было везде этих истуканов понаставить"

О "русском мире"

"Путин не ожидал такого сопротивления украинского народа. Он быстро понял, что войну проигрывает. И проиграл. Сдал и Новороссию, и русский мир вместе с ней. Путин ведь не только Украину имел ввиду, как часть русского мира, но и Беларусь и Казахстан. Но до этого не дошло. Уже в восточной Украине Россия потерпела военное поражение в борьбе за русский мир".

О третьей мировой войне

"Угроза есть. Спичка поднесена к пороховой бочке. Или, как я говорил, олимпийский факел водрузили на пороховую бочку"

О президенте России Владимире Путине

"На его здравый смысл уже рассчитывать нельзя. Только на страх"

О пропаганде

"Пропаганда делает, все-таки, из людей зверей. Даже из такого европейского народа, как немцы, когда-то она сделала, а сейчас их не узнать"

О будущем России

"Вполне возможно, что с Россией произойдет то, что произошло с Советским Союзом: она, возможно, развалится на какие-то куски. И какие-то куски пойдут далеко... А какая-то часть застрянет в далеком прошлом"

О ЧМ-2018 в России

"Если бы Россия победила на чемпионате мира, это была бы беда вообще, потому что после этого можно пенсионный возраст доводить вот до 80, до 90 лет"

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Источники: forbes.net.ua, 112.ua, forumdaily.com, gordonua.com

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