Путина не позвали на встречу Макрона, Порошенко и Меркель

Встреча лидеров трех стран пройдет 10 мая в Германии

Ангела Меркель и Петр Порошенко. president.gov.ua

В немецком Ахене 10 мая пройдет церемония вручения премии Карла Великого, во время которой канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Петром Порошенко

Награду из рук Меркель получит Макрон за "энергичное видение будущего Европы", уточняет DW. В ходе мероприятия президент Украины также встретится со своим французским коллегой.

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Напомним, 10 апреля Меркель на встрече с Порошенко анонсировала майскую встречу в Ахене с участием Порошенко и Макрона.

"Украинский Президент будет в Ахене. Возможно, там будет встреча. Мы об этом говорили. Господин Президент Макрон будет там, и я. Но это, конечно, не будет "нормандский формат", потому что он состоит из четырех, а российского Президента не будет в Ахене. Мы втроем обменяемся мнениями относительно дальнейших шагов, но это нельзя называть "нормандским форматом", - сказала Меркель, комментируя отсутствие на предстоящей встрече президента РФ.

Позже в Кремле прокомментировали "нормандский формат" без Путина.

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