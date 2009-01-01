Путинские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию России — советник Авакова

Кива отметил, что Россия ослабляет свой контроль за оккупированными территориями Донбасса.

Российские военный на Донбассе, иллюстрация zbroya.info Путинские войска постепенно отходят с оккупированного Донбасса на территорию России.

Об этом заявил советник главы МВД Илья Кива, сообщает "112 Украина".

По его словам, это является признаком ослабления контроля за оккупированными районами Донбасса.

"Сейчас Россия отводит частично свои войска. Она начала и это движение есть. Но за последнее время она так хорошо построила логистику, что при начале наступления ВСУ, или если будет политическая или отдельная воля, они точно так же нарастят свое присутствие.

Но тенденция сегодняшняя, ее ощущают, и это разведка отчетливо сегодня говорит, то, что сейчас российские войска постепенно отходят на территорию России. И в этом так же есть определенные признаки того, что Россия ослабляет свой контроль за этими территориями", — сказал Кива.

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщал о том, что ООН предоставила копию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к РФ ввести войска в Украину.

видео: 112 Украина