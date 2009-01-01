Путину снова мерещатся "украинские диверсанты" и теракты в России

Хозяин Кремля заговорил и некой "подрывной работе" Украины против РФ.

Владимир Путин kremlin.ru

Президент РФснова считает, что власти Украины якобы готовят диверсии и теракты в России.

Об этом он заявил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, сообщает УНИАН.

"Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна: сорвать Минские соглашения. Сегодняшние власти в Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить", — сказал Путин.

Напомним, в августе 2016-го Путин обвинил украинские власти к переходу к террору вместо решения конфликтных вопросов за столом переговоров и заявил о бессмысленности встречи в нормандском формате на фоне задержания украинских "диверсантов" в Крыму.

Также напомним, в ФСБ РФ заявили о том, что якобы предотвратили в Крыму теракты, подготовленные Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В свою очередь, в Украине опровергли обвинения ФСБ о якобы проникновении украинских диверсантов в оккупированный Крым.

фото: kremlin.ru