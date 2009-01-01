Прогулам — бой. Пять депутатов пропустили все заседания Рады в 2017 году

В январе-феврале 2017-го состоялось 18 пленарных заседаний Рады.

Нардепы-прогульщики Комитет избирателей Украины

Пять народных депутатов еще ни разу в 2017 году не присутствовали на пленарных заседаниях

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ВОО "Комитета избирателей Украины" со ссылкой на данные письменной и электронной регистрации.

Среди них члены фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, внефракционный Андрей Билецкий, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, разыскиваемых украинскими властями. Любопытно, что Билецкий 22 февраля озвучил с парламентской трибуны требования протестующих возле ВР, но в парламенте зарегистрирован не был.

По данным письменной регистрации, ни одного заседания в 2017 году также не посетили члены "Оппоблока" Михаил Добкин и Юрий Солод. Но по данным электронной регистрации эти депутаты были на рабочем месте, хотя в голосовании не участвовали (пропущено 99% голосований). Поэтому их участие в работе Рады под вопросом.

Кроме того, упомянутые нардепы в январе-феврале не посещали заседания профильных комитетов Рады. Так, Добкин пропустил оба заседания Комитета по аграрной политике в феврале, а Солод — оба заседания Комитета по финансовой политике. Бакулин пропустил заседание Комитета по делам семьи, молодежной политики, спорта и туризма 17 января и 7 февраля.

Всего в январе-феврале 2017-го состоялось 18 пленарных заседаний Верховной Рады, напоминают в КИУ.

Напомним, нардеп Дмитрий Добкин стал звездой соцсетей, когда заказал элитный тур на 3,5 млн и удивил своим странным поведением в Раде.