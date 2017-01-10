Пытаются засылать шпионов. На Светлодарской дуге боевики оборудуют новые позиции

За прошлые сутки на Донбассе ранены пять наших бойцов, отметил Мотузяник.
Об этом свидетельствуют данные, рассказанные на брифинге спикером Минобороны по вопросам АТО полковником Александром Мотузяником, говорится на mediarnbo.org.
По его словам, такие действия террористов замечены возле Луганского и Новолуганского.
"За прошлые сутки (9 января — ред.) в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, пятеро военнослужащих получили ранения", — отметил пресс-секретарь.
Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что силовики при контратаке в районе Светлодарской дуги заняли важные высоты, что дает возможность уменьшить число вражеских обстрелов на этом направлении, риски обхода подразделений и захвата объектов в "серой зоне".