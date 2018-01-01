Рабинович добивается освобождения пенсионеров от оплаты за коммуналку

Власть пытается из-за повышения тарифов на ХКУ лишить пенсионеров и других лиц пожилого возраста последнего, что у них еще осталось, считает политик.

Вадим Рабинович

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №8485 о внесении изменений в Закон "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине" относительно освобождения граждан пожилого возраста от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Автором законопроекта является народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

По мнению политика, сегодняшняя власть, полностью игнорируя нормы Конституции Украины, пытается из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги лишить пенсионеров и других лиц пожилого возраста последнего, что у них еще осталось, – жилья, отобрав его из-за неуплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги.

"Не почитаемый у нас президент Беларуси Александр Лукашенко уже отменил оплату коммунальных услуг для пожилых людей, в РФ тоже после достижения человеком 70-летнего возраста оплата коммунальных услуг производиться не будет. А чем мы хуже? Я подал аналогичный законопроект в парламент, потому что считаю, что мы имеем все возможности отменить оплату коммунальных платежей для пенсионеров и предлагаю депутатскому корпусу поддержать мою инициативу, а не идти на поводу у правительства, которое борется с бедностью не путем повышения социальных стандартов, а уничтожает народ своими "реформами", – заявил парламентарий.

Отметим, законопроект №8485 предусматривает: гарантирование государством каждому ветерану труда и гражданину пожилого возраста надлежащий уровень жизни, удовлетворения разнообразных жизненных потребностей, предоставление различных видов помощи путем, в том числе, освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг; освобождение граждан пожилого возраста от оплаты услуг ЖКХ и бесплатное предоставление гражданам пожилого возраста, проживающих в жилых домах, не имеющих центрального отопления, топлива в пределах норм, установленных правительством Украины.

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