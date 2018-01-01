Рабинович начал поздравлять ветеранов с 9 мая за неделю до праздника

Мы решили продлить праздник Победы для наших ветеранов, отметил политик.

Партия "За життя" начала уже сегодня поздравлять ветеранов с Днем Победы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

По его словам, одного дня для празднования годовщины победы во Второй мировой войне недостаточно.

"Мы столько задолжали нашим ветеранам, что одного 9 мая для них уже мало! Мы решили продлить праздник Победы – и начали уже сегодня развозить подарки и поздравлять тех немногих оставшихся в живых истинных героев Украины, которые защитили нашу Родину от фашизма. Нам очень важно донести до них, что мы точно помним и знаем, кто герои, а кто нелюди!"– написал парламентарий.

Политик также рассказал о встрече с киевским ветераном-орденоносцем Юрием Нечаевым.

"Мне сегодня повезло поздравить киевлянина Юрия Михайловича Нечаева, инвалида войны 1 группы, танкиста (мой отец тоже был танкистом и прошел всю войну), кавалера орденов Красной Звезды (трех!), ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, кавалера медали "За отвагу" и многих других. Это и есть настоящий герой, защитивший Украину от фашизма!" – подчеркнул лидер партии "За життя".

Рабинович отметил, что вместе с подарком каждому ветерану вручили праздничную поздравительную

открытку, написав в заключение: "Будем жить, ребята!".

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