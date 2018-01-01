Рабинович назвал главную ошибку украинцев

Украина способна осуществить такой экономический рывок, что Европе и не снилось, уверен политик.

Украинцы должны определиться, какую страну строить, выбрать новую власть, принять референдумом

новый курс – и осуществить экономический рывок, "который Европе и не снился". Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Политик подчеркнул, что невозможно построить успешную страну, не имея четких ориентиров. При этом, по его мнению, Украину постигла полная дезориентация в экономической, политической и идеологической сферах, что неминуемо ведет государство к краху.

"У Украины сегодня нет экономической стратегии. Мы не знаем, какую страну мы строим! Хотя даже сарай нельзя строить, не имея никакого плана! Мы не знаем, как мы будем преодолевать коррупцию, потому что не получили четкого алгоритма действий из посольства какого-нибудь из государств. А без внешнего влияния власть сама ничего придумать и сделать не может! Мы не знаем, каков наш политический вектор. Разве так можно добиться успеха в построении страны? Нет! Так можно ее только разрушить и добить народ", – подчеркнул парламентарий.

Лидер партии "За життя" убежден, что основная ошибка украинцев заключается в том, что после событий 2014 года общество поверило политикам, которые уже были у власти.

"Мы все попались на очередную удочку и привели к власти этих бездарных менеджеров, а теперь должны это осознать и не допустить этого впредь. У Украины есть колоссальный потенциал. Мы – самая богатая страна Европы, у которой есть уникальный чернозем, хорошее географическое положение и замечательный человеческий потенциал. И до чего нас довели?" – возмутился народный депутат.

Он напомнил, что у партии "За життя" есть четкое видение того пути, по которому следует идти Украине – и это путь развития и процветания.

"Нам просто нужно сесть, разобраться, как в семье, посчитать бюджет, определиться с доходами и расходами, жить и строить страну – "Швейцарию Восточной Европы" с хорошей банковской системой, налоговым раем для hi-tech и развитым аграрным сектором. Как это предлагает партия "За життя"… И тогда, когда еще и прекратим воровство, мы за год так в экономике стартанем, что никакой Европе и не снилось!", – резюмировал Вадим Рабинович.

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