Рабинович объяснил, что украинцам нужно вместо субсидий

Нардеп подчеркнул, что "высшим уровнем справедливости, как и во всех абсолютно странах, кроме Украины, является достойная зарплата".

Вадим Рабинович считает, что украинцы должны требовать у страны достойную зарплату и пенсию, а не выпрашивать у нее субсидии Пресс-служба

Украинцы должны требовать у государства достойную зарплату и пенсию, а не выпрашивать у него субсидии.

Такое мнение высказал народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале "112 Украина".

"Некоторые считают, что высшим уровнем справедливости будет то, что сделают прямые добавки к зарплатам. А я считаю, что высшим уровнем справедливости, как и во всех абсолютно странах, кроме Украины, является достойная зарплата. Ну как так получилось, что мы стали мечтать только о прибавке к зарплате в виде субсидии? Почему они нас заставили за 2-3 года забыть человеческую сущность и считать, что если мы выстояли в громадной очереди за едой или подачкой, то мы победители? Это еще в Древнем Риме так стояли рабы в очереди и им выдавали пайку хлеба. Я могу перечислить все страны вокруг нас. Нигде такого нет!", — возмутился парламентарий.

По его мнению, отменив все реформы правительства и уволив чиновников, убивающих экономику государства, Украина уже через год может вернуться к исходной позиции, а через два — процветать.

"Нам внушают каждый день, и я считаю, что это тоже часть их заговора, что 1000 долларов зарплата — это популизм. 1000 долларов у наших соседей не популизм, а у украинца — популизм. Нам вбивают неверие в собственную страну! Но я утверждаю (а за 3,5 года моей жизни в политике я ни разу никого не обманул, и все, что я говорил в студии, все сбывалось), что за год, приостановив дебильные реформы власти, выкинув из страны всех уродов, которые убивают нашу экономику, мы вернем Украину к исходному состоянию и через год будем подниматься. И это не популизм. Это простые, даже не математические, а арифметические маленькие решения. Элементарные вещи", — убежден политик.

Он также выразил негодование тем фактом, что при росте добычи газа тарифы в Украине не

уменьшаются, а наоборот увеличиваются.

"Как такое может быть, что мы наращиваем добычу газа — и у нас увеличивается в 10 раз

тарифная сетка? Власти сами прекрасно понимают, что мы сейчас добываем около 19 млрд кубов газа. И этот газ принадлежит украинскому народу по Конституции. И стоит он сразу в 5 раз дешевле, чем платит население. Но мы все равно платим за газ, как за импортный. Пусть снизят тарифы и прекратят воровать, и тогда популизма не будет. Начните строить что-нибудь, верните Украине космическую отрасль, в конце концов", — призвал нардеп.

Лидер партии "За життя" отметил, что из-за необдуманных действий нашей власти тысячи специалистов остались без работы.

"Тысячи специалистов находятся на помойке из-за действий нашей власти. Выкинуть людей

на улицы — это реалии, а начать строить — это популизм... Нам надо самим понять, чего мы хотим. И нам надо хотеть не добавку к зарплате, не увеличение субсидий, которые стыдно получать, а достойную зарплату и пенсию. И еще раз повторяю: оглянитесь вокруг — все страны вокруг нас получают достойные зарплаты и пенсии, а у нас это почему-то называют популизмом. Это не популизм, у нас просто до такой степени обнаглевшие воры у власти, что уже берегов не видят, а те, кто ими руководят, считают, что украинцам вообще не надо достойно, нормально жить", — заключил Рабинович.

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