Рабинович: "Оппоблок" предал своих избирателей, протащив вместе с властью судебную реформу

Депутаты-"оппоблоковцы", испугавшись висящих над ними уголовных дел, подставили власти плечо, говорит политик.

Вадим Рабинович

"Оппозиционный блок" перестал существовать как оппозиционная политическая сила, поддержав 20 голосами президентский закон о внесении изменений в судебную систему Украины.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, комментируя голосование в Верховной Раде за судебную реформу, передает пресс-служба политика.

"Сегодняшнее голосование в Раде за так называемую судебную реформу и 20 голосов от фракции "Оппоблока", которые и помогли власти ее протащить 234-мя голосами, — это не просто предательство интересов избирателей, а и самоубийство такой политической оппозиционной силы, как "Оппоблок". С сегодняшнего дня его просто не существует!" — констатировал парламентарий.

По мнению Рабиновича, депутаты из "Оппоблока" цинично предали своих избирателей, "испугавшись висящих над ними уголовных дел".

"Я давно говорил и повторю сейчас: в Раде при отсутствующей коалиции из БПП и "Народного фронта" возникла новая коалиция — БПП, "Народный фронт" и "Оппозиционный блок". Это прямое предательство интересов избирателей, голосовавших за "Оппоблок" и делегировавших его депутатов в Раду как оппозиционную силу. Депутаты-"оппоблоковцы", испугавшись висящих над ними уголовных дел, просто-напросто подставили власти плечо, продали свои голоса, согласовав свои действия на Банковой. Это подлый, циничный поступок, это абсолютное предательство своих избирателей! Сегодня поставлен окончательный крест на такой оппозиционной политической силе, как "Оппоблок", он теперь войдет в историю парламентаризма Украины только в качестве предателя интересов избирателей", — заявил народный депутат.

Политик отметил, что "Оппоблок" уже давно не слышит своих избирателей, и поэтому теперь судебная система оказалась в руках власти.

"Накануне голосования я обращался к представителям "Оппоблока", умоляя их не передавать в руки власти судебную систему, не принимать эту узурпаторскую судебную реформу. Однако "Оппоблок" не услышал меня, как не слышит давно уже и своих избирателей. Показательно, что не голосовавшие за судебную реформу "оппоблоковцы", хорошо понимают, на что пошли. Как известно, Михаил Добкин покинул "Оппоблок", а Вадим Новинский требует немедленного созыва политсовета и съезда. Это вряд ли поможет, но весьма характерно", — подчеркнул парламентарий.

Лидер партии "За життя" уверен, что на ближайших выборах избиратели должным образом оценят действия и поступки "Оппоблока" по отношению к народу.

"С сегодняшнего дня в Раде действует новая "ширка" — третьим полноценным участником новой коалиции стала фракция уже бывшей оппозиционной партии "Оппозиционный блок". Но это "пиррова победа" — я просто уверен, что избиратели дадут должную оценку действиям и поступкам предателей их интересов. На выборах "Оппоблок" уже никогда не получит поддержки на юге, востоке и в центре Украины — а выборы уже недалеки, и сегодняшнее предательство "Оппоблока" их только приблизит!" — резюмировал Вадим Рабинович.