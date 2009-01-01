Рабинович подал законопроект о "социальном лифте" для молодежи

Нынешняя власть не заинтересована в создании перспектив для украинской молодежи, которая из-за этого вынуждена выезжать за рубеж; для того, чтобы удержать ее в стране, необходимы законодательные изменения. Об этом в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne заявил народный депутат Украины, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Я подал законопроект, который, на мой взгляд, действительно очень нужен стране – это законопроект о "социальном лифте". Он подразумевает, что все госучреждения должны брать на работу не менее 30% молодежи. И не той, которая родилась здесь, на Печерских холмах. Законопроект находится в парламенте, и обязательно будет работать при следующей власти", – отметил Рабинович.

Нардеп подчеркнул, что сегодня в парламенте нет настоящей оппозиции, которая представляла бы интересы простых украинцев.

"Говорить сегодня, что какие-то серьезные молодые силы существуют в парламенте, я, к сожалению, не стал бы. Потому что есть разные группы, их можно определять по возрасту, по настроению и так далее. Но сегодня вообще никакой оппозиции в парламенте нет, потому что там просто не существует парламентских механизмов. По восемь-десять раз протаскивается любое решение. Клоунада – в зале сидит 15-20 человек, а зажигается на экране 200", – заявил лидер партии "За життя".

Рабинович также добавил, что не собирается голосовать синхронно с властью за законопроекты, не отвечающие интересам граждан.

"Вы говорите, что я не голосую. Да, не голосовал, и голосовать за ваши законы не буду. Я считаю, что руки надо отрубать тем, кто поддержал медицинскую реформу, пенсионную. Вы просто не выезжаете в регионы – вы сидите здесь. Посмотрите, что вы сотворили с государством, превратив его в какое-то рабское поле. Ни один человек в стране нормально выжить не может. Какое там молодое поколение!" – возмутился политик.

По мнению Вадима Рабиновича, учитывая принятые законы и бездействие в решении действительно важных для страны проблем, этот парламент не имеет права на существование.

"Это антиукраинский парламент. Он принимает антиукраинские решения. Потому что любое решение, особенно сейчас, должно быть взвешено на экономических весах. Любой закон, который сегодня принимается, должен приносить пользу рядовому украинцу. Если он не приносит какую-то пользу – вообще его не принимать! Нельзя называть убийство страны "реформами". Это самое страшное: они убивают страну незаконными, неконституционными действиями", – подчеркнул лидер партии "За життя".