Рабинович предложил журналистам бесплатную юридическую помощь

В Украине власть все чаще давит давит на сотрудников СМИ, заявил политик.
"Только что записал видеообращение в защиту журналистов – автора издания "Волынь-24" Сергея Шаповала и оператора "12-го телеканала" Романа Харченко, на которых было совершено нападение во время проведения журналистского расследования в Тернопольской области о неправовых действиях чиновников и незаконной деятельности связанных с ними коррупционеров", – сообщил парламентарий.
По его словам, в Украине все чаще случаются подобные инциденты, когда власть открыто давит на сотрудников СМИ.
"Увы, факты нарушений в сфере свободы слова, попытки задушить "четвертую власть", и без того загнанную властью в экономический тупик, – это уже повседневность. Подаю депутатский запрос в ГПУ, МВД – требую немедленных мер по наказанию тех, кто не дает журналистам осуществлять их работу по вскрытию язв коррупции в нашем обществе. Добьюсь ответа и действий правоохранителей", – пообещал лидер партии "За життя".
Также политик предложил всем журналистам страны обращаться через сайт партии за юридической помощью.
"Прошу всех журналистов Украины – кто страдает от неправовых действий, кому не дают говорить правду, кого душат или зажимают рот, особенно в регионах Украины, – обращайтесь либо на сайт нашей партии http://zagittya.com.ua/, либо пишите мне непосредственно на страничку в Facebook. "За життя" готова оказать вам бесплатную юридическую помощь. Не дадим власти вороватых менеджеров задушить ростки свободы слова!" – подчеркнул Вадим Рабинович.
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