Рабинович призвал НАБУ расследовать назначение огромных премий руководству "Нафтогаза"

Нардеп считает, что огромными премиями НАК "уничтожает нравственность народа".

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обязано расследовать факт назначения огромных премий руководству НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Вы знаете, я думаю, они ох**нели совсем уже! Вы извините меня за такое полугрубое слово. Я думаю, что как раз эта "штучка", которую они вытворили сейчас с премиями, доказывает то, что пошел полный развал системы. Уже перестали стесняться... Не думают о завтрашнем дне, не думают ни о чем — лишь бы прямо сейчас хапнуть, а там посмотрим. Все видят, что идет развал государственной машины", — возмутился народный депутат.

По мнению политика, на самом деле менеджеры "Нафтогаза" не приложили никаких усилий, чтобы выиграть суд — всю работу за них сделала зарубежная компания.

"Слушайте, "уважаемые" придурки из "Нафтогаза", — вы же ничего не делали, вы палец о палец не ударили, не рылись в каких-то бумагах, не готовили документы... Вы взяли норвежскую компанию, заплатили ей 25 миллионов долларов из нашего бюджета! И эта компания вам выиграла суд. Теперь вы себе выписали 45 миллионов. Люди, я еще раз повторяю: нет никакого бюджета, это наши с вами деньги, которые мы дали им и позволили ими распоряжаться в наших интересах. А они взяли наши деньги и выплатили зарплату менеджерам НАК. За что? Я официально сегодня направляю бумагу в НАБУ в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать незаконную, наглую премию, выписанную самим себе сотрудниками "Нафтогаза"!", — заявил политик.

Народный депутат уверен, что огромными премиями НАК "уничтожает нравственность народа" и тем самым убивает Украину.

"Это что, какое-то государство в государстве? Что вообще происходит? Уже нет никаких тормозов, нет никакой совести, нет ничего... А есть 45 млн премии в воюющей стране! Вы же кричали, что все для победы, но получается, что сперва 45 миллионов себе, а остальное уже для победы? Снимите лучше налоги с людей, которые вы ввели на войну (имеется в виду военный сбор, — Ред.), если у вас есть лишние 45 миллионов. Вы знаете, для уничтожения народа нет необходимости идти на него войной — достаточно уничтожить его нравственность, и тогда страна будет убита. Вот вы это и делаете! Вы убиваете остатки нравственности. И ваша премия — это огромное клеймо на вас же!", — заключил Вадим Рабинович.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что четыре десятка топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" получили миллионные премии за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Утвержденный размер бонусов составил 1% от выигранной суммы, превышающей 4 млрд долларов. Таким образом члены правления НАК получат выплаты в размере, превышающем 45 миллионов долларов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram