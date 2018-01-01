Рабинович рассказал, когда ожидать облегчения условий ведения малого и среднего бизнеса в Украине

Украинцам нужны льготные условия, кредитование и налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса, считает политик.

Для поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Украине нужна открытая экономическая политика, налоговые каникулы и льготное кредитование.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина", комментируя вопрос телезрителя о том, когда можно ожидать облегчения условий ведения малого и среднего бизнеса.

"Для этого нужна совершенно другая политика. Я много раз уже говорил, что, несмотря на то, что я их всех просто органически не перевариваю, тем не менее действительно серьезные расхождения у меня с этими людьми в области экономики. Я считаю, что так страной не управляют, так экономикой не управляют. Я считаю, что экономическая политика, которую они ведут, закончилась еще сто лет назад. Нам нужна открытая экономполитика. А что касается среднего и малого бизнеса – ему уже не поможет простое "облегчение". Нам нужны льготные условия, особенно это кредитование, и в первую очередь налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса", – уверен политик.

Он напомнил также о своем предвыборном обещании не занимать ни одного государственного поста после победы его партии "За життя" на парламентских выборах, а следить за выполнением обещаний, в частности, относительно осуществления поддержки малому и среднему бизнесу.

"Повторюсь. Я, будучи руководителем партии "За життя", не займу ни один государственный пост. Если мы выиграем выборы, я пойду только смотреть за тем, чтобы мои представители полностью выполняли то, что мы обещали народу. В частности, по среднему и малому бизнесу нам нужны двухгодичные каникулы и льготные условия для тех, кто заводит в Украине бизнес, особенно в области хай-тека", – констатировал парламентарий.

Напомнив также, что главным препятствием для ведения бизнеса в Украине наравне с инфляцией является коррупция, лидер партии "За життя" выразил уверенность, что нынешняя власть не сможет ее побороть, сколько бы ни обещала. Ведь, по его словам, коррупция органично вписывается в их "систему построения экономики Украины".

"Если наша власть пообещает побороть коррупцию и поборет ее, я даже буду им аплодировать. Но все прекрасно понимают, что ничего такого не получится. Коррупцию нынешняя власть победить не может, потому что она органично вписывается в ту систему "экономического построения" Украины, которую ведет правительство. Каждый раз, когда я слышу от чиновников о борьбе с коррупцией, я всегда вспоминаю старый анекдот о том, что бороться с проституцией силами самого борделя – это очень и очень сомнительно. Так же и с коррупцией", – резюмировал политик.