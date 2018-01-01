С 2016 года в рейтинге уровня жизни Украина потеряла пять позиций.

Нынешняя власть катастрофически не справляется с экономикой, уверен Вадим Рабинович

Мировые рейтинги, в частности рейтинг уровня жизни, свидетельствуют об ухудшении общей ситуации в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Верховной Рады, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"В мировом рейтинге уровня жизни Украина наравне со странами 4-го мира. Власти рассказывают о развитии и реформах. Так почему же Украина всегда "впереди планеты всей", когда дело касается антирейтингов? Вот опять, например: в мировом рейтинге уровня жизни Украина заняла 112-е место, оказавшись между Бангладеш и Буркина-Фасо. Выше нас такие страны, как Чехия (26 место), Польша (32), Венгрия (45), Беларусь (95), Молдова (98)", – рассказал политик.

Он отметил, что в целом с 2016 года в данном рейтинге Украина потеряла пять позиций.

"Это значит, что ситуация в стране только ухудшается. Уровень жизни в государстве оценивают на основе результатов опросов граждан этих стран по ряду категорий. Это, в частности, экономика, социальная сфера, здравоохранение и персональная свобода граждан. Самую низкую оценку Украина получила в сфере здравоохранения – результаты убийственной медицинской реформы Супрун не заставили себя ждать!" – подчеркнул лидер партии "За життя".

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По его мнению, нынешняя власть "катастрофически не справляется с экономикой, уничтожает социальную сферу, а медицину превращает в карательный инструмент для неимущих".

"Власти просто не способны вывести страну из того пике, в которое сами ее загнали, они не имеют плана восстановления экономики, не знают, как строить страну. Для того чтобы наладить экономику, обеспечить достойную "социалку" и заботу о здоровье граждан, необходимо по-настоящему сильное государство – и мы его обязательно построим после выборов", – заключил Рабинович.