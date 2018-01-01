"Работал президентом - не понравилось". Турчинов рассказал о своих планах на президентские выборы

Секретарь СНБО дал масштабное интервью.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о том, что не намерен принимать участие в выборах президента Украины в 2019 году.

Свою позицию он озвучил в интервью "Громадському". Турчинов также опроверг слухи о том, что именно он станет руководить предвыборным штабом Петра Порошенко.

"Я работал президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать в качестве кандидата в президенты и не планирую возглавлять любой штаб - любой, я подчеркиваю", - сказал он.

По его словам, руководством политическими и предвыборными штабами должны заниматься те, кто постоянно занимается практической политикой.

"Тем более, я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие. Вот другой вопрос - как сказано в Библии, когда царство разделено - оно обречено. То есть не может команда власти конкурировать между собой. Потому как она не сможет заниматься реформами, экономикой, а займется только распрями. Власть должна быть единой командой", - резюмировал Турчинов.

Напомним, ранее секретарь СНБО рассказал о том, что в Украине провели первые испытания собственной крылатой ракеты.