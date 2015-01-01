Рада исключила Савченко из делегации в ПАСЕ

Рада отменила свое решение об избрании Савченко членом постоянной делегации в ПАСЕ.

УНИАН

Верховная Рада отменила внеквотное избрание народного депутата Надежды Савченко в состав делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы. За постановление о внесении изменений в постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям относительно увольнения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 года № 45-VIII проголосовали 237 народных депутатов из 324, зарегистрированных в сессионном зале, пишет УНИАН.

Принятым постановлением, внесенным членами Комитета ВР по иностранным делам, предусмотрено исключить пункт 2 из постановления "Об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко".

Соответствующим пунктом предлагалось позаквотно избрать Савченко членом постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, фракция партии ВО "Батьківщина" в Верховной Раде решила исключить Савченко из состава объединения.

Как известно, Надежда Савченко в Минске встречалась с главарями самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александром Захарченко, а также Игорем Плотницким. По словам политика, "чертей" в лидерах боевиков она не увидела.