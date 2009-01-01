Рада может ввести визовый режим с РФ уже на следующей неделе – СМИ

Вероятность голосования на будущей неделе за визовый режим с Россией остается высокой.

Об этом рассказали источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", пишет РБК-Украина.

В частности, по информации издания, фракции еще на этой неделе должны были провести сверку голосов, чтобы понять, насколько реально провести результативное голосование за введение виз с РФ. И, если бы голосов хватало, на следующей неделе вопрос должен был бы быть вынесен на голосование в сессионный зал. Однако о результатах сверки пока не сообщается, что не мешает источникам утверждать, что вероятность голосования на будущей неделе за визовый режим с Россией остается высокой.

Разговоры о безвизовом режиме с РФ активизировались с начала российской военной агрессии на Донбассе и в Крыму. За безвизовый режим с РФ высказывался секретарь СНБО Александр Турчинов, по словам которого, еще в 2014 году СНБО принял решение о введении визового режима с Россией и поручил Кабинету министров реализовать это задание.

Вместе с тем с 1 марта 2015 года Кабмин лишь запретил гражданам России въезжать в Украину по внутренним паспортам, но вопрос введения визового режима не рассматривался.

В начале октября 2016 года спикер украинского парламента Андрей Парубий поднял вопрос о необходимости введения визового режима Украины с Россией.

Он напомнил, что еще в начале года внес в Раду проект постановления о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России о безвизовом режиме и выразил надежду, что этот вопрос удастся рассмотреть до конца текущей сессии парламента.

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