Рада не отменила запрет на "колорадки", проголосовали лишь 19 нардепов

Авторами инициативы выступили Дмитрий Шенцев и Нестор Шуфрич.
Об этом передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
Согласно регламенту парламента спикер поставил на голосование проект постановления (№2987-П) об отмене решения от 16 мая о принятии закона о внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды "георгиевской (гвардейской) ленты".
При этом на вечернем заседании Верховной Рады в четверг за данный проект постановления проголосовали лишь 19 народных депутатов при 226 минимально необходимых.
Авторами инициативы об отмене закона выступили народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрий Шенцев и Нестор Шуфрич.
Напомним, ранее историк Вятрович рассказал о запрете "колорадки".