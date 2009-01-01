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Рада не отменила запрет на "колорадки", проголосовали лишь 19 нардепов

Сегодня, 18:35

Авторами инициативы выступили Дмитрий Шенцев и Нестор Шуфрич.

колорадка, георгиевская лента, колорадская
Народные депутаты не поддержали проект постановления об отмене ранее принятого Верховной Радой закона о запрете в Украине "георгиевской ленты".

Об этом передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно регламенту парламента спикер поставил на голосование проект постановления (№2987-П) об отмене решения от 16 мая о принятии закона о внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды "георгиевской (гвардейской) ленты".

При этом на вечернем заседании Верховной Рады в четверг за данный проект постановления проголосовали лишь 19 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

Авторами инициативы об отмене закона выступили народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрий Шенцев и Нестор Шуфрич.

Напомним, ранее историк Вятрович рассказал о запрете "колорадки".

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Верховная Рада, запрет, колорадки, георгиевская лента, нардепы
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