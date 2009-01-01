Рада отправила в КС президентский законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

Законопроект направлен в КС для заключения о соответствии его требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

УНИАН

Верховная Рада приняла постановление "О включении в повестку дня седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины ) и о его направлении в Конституционный суд Украины".

За данное решение проголосовали 336 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет УНИАН.

Таким образом, этим постановлением президентский законопроект включен в повестку дня сессии.

Также данный законопроект направлен в Конституционный суд для получения заключения о соответствии его требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Стоит отметить, что внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) предусматривает исключить из действующей редакции Основного закона норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

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