Рада приняла медреформу

"За" высказались 240 депутатов.

Законопроект в процессе доработки ко второму чтению существенно изменился, пишет 112 Украина.

1. Никакой "полуплатной медицины".

Государство будет оплачивать из госбюджета медицинские услуги и лекарства для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в связи с болезнями, травмами, отравлениями и патологическими состояниями, а также в связи с беременностью и родами.

Таким образом будут оплачивать не только экстренную, первичную и паллиативную помощь, а также вторичную, третичную, медицинскую реабилитацию, медицинскую помощь детям до 16 лет, а также помощь в связи с беременностью и родами.

При этом программа медгарантий утверждается парламентом в составе закона о Госбюджете на соответствующий год и должна составлять не менее 5% ВВП.

Государственные и коммунальные медучреждения смогут предоставлять и платные услуги — но в объеме не более 20% от всех предоставленных услуг и только к завершению 2024 года.

Правительство создаст перечень программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, которые также будут финансироваться государством.

2. Пациентам добавили обязанностей, зарплату врача привязали к средней в Украине

Так, пациент должен проходить профилактические медосмотры в порядке, установленном Министерством охраны здоровья, выполнять предписания врача и соблюдать правила внутреннего распорядка медучреждения.

Вместе с тем, пациенту все же оставили право выбирать себе врача. Если это невозможно, человек может обратиться за информацией в Министерство, которое реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.

Законопроект предусматривает, что зарплата врачей составляет по меньшей мере 250% от средней зарплаты в Украине за июль прошлого года. В этом году средняя зарплата составила 7 360 грн, следовательно, зарплаты врачей в следующем году должны составить от 18 400 грн.

3. Внесли изменения касательно органа, который будет распоряжаться госсредствами и контроля его деятельности

В доработанном варианте убрали статью, которая описывала создание так называемого "Уполномоченного органа" — центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Функции оставили те же, добавив обязанность обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения.

"Между первым и вторым чтением комитет по охране здоровья внес изменения относительно органа, который должен создаваться, и в законопроекте определено, что это просто Уполномоченный орган центральной исполнительной власти. То есть эти полномочия могут быть предоставлены и Министерству здравоохранения, и Министерству финансов, и Министерству экономики. И исключительно Кабинет министров должен определить, какой орган это должен быть", — пояснила заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

По ее словам, таким образом отменили особый статус упомянутого органа.

Совет пациентского контроля переименовали в Совет общественного контроля. Добавили, что она создается на основе открытого конкурса и состоит из 15 человек, которые переизбираются каждые 2 года.

4. Сроки воплощения изменений: старт 2018 года

Законопроект вступит в силу через месяц после его публикации и начнет действовать поэтапно с 1 января 2018 года.

Однако государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгаратний учреждениям только с 1 августа 2018 года.

В течение 2018-2019 годов планируют постепенно ввести государственные гарантии для всех видов медицинской помощи, чтобы с 1 января 2020 года все они действовали.

А до 31 декабря 2019 года реимбурсацию будут проводить согласно установленной правительством процедуры.

Медобслуживание участников АТО

Проект закона также предусматривает: полную оплату за счет средств государственного бюджета медицинских услуг и лекарственных средств предусмотренных детализированным описанием, для лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период проведения, лицам, указанным в пунктах 11-14 части второй статьи 7 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

полную оплату за счет средств госбюджета медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных детализированным описанием, которые необходимы для лечения ранений, контузий или увечий, полученных лицами, перечисленными в пунктах 9-20 части первой статьи 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "в боевых действиях при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения.

Замечания Главного научно-экспертного управления

Так, некоторые положения законопроекта не согласуются с положениями Основного закона. В статье 49 Конституции Украины предусмотрено, что государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно. Конституция Украины не предусматривает возможности установления каких-либо исключений из указанных положений, кроме ограничений в условиях военного или чрезвычайного положения (ч. 2 ст. 64 КУ). Также в проекте остается нерешенным ключевой элемент правообеспечивающего механизма системы медицинского страхования, а именно объем медобеспечения граждан.

В ч. 1 ст. 4 проекта государство гарантирует полную или частичную оплату согласно тарифу покрытия за счет средств госбюджета предоставляемых пациентам необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных государственным гарантированным пакетом. Вместе с тем в статье 5 предусмотрено, что государство гарантирует пациентам полную оплату за счет средств госбюджета необходимых медуслуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением экстренной медпомощи, первичной медицинской помощи и паллиативной помощи. Кроме того, в законопроекте четко не определен механизм защиты прав пациентов.

В ч. 3 ст. 8 законопроекта предусматривается создание Совета пациентского контроля, заслушивает информацию о деятельности, выполнении задач центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств; рассматривает отчеты центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, и утверждает свое заключение по ним, однако не хватает конкретных процессуальных прав и обязанностей в связи с выполнением указанных выше задач.

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