Рада приняла новый закон о валюте: что изменится для бизнеса и граждан

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1 / 2 Верховная Рада одобрила новый закон о валюте (Главред)

Отныне банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий.

В четверг, 21 июня, Верховная Рада Украины одобрила Закон "О валюте и валютных операциях", который ранее назывался "О валюте".

Принятие законопроекта №8152 поддержали 228 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Новый закон заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Согласно новому закону, банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес — получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане — инвестировать средства за рубеж без индивидуальных лицензий НБУ.

Кроме того, закон отменит установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% от суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Также новый закон упразднит валютный контроль мелких расчетов, оставив лишь уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тысяч гривень.

При этом в Национальном банке назвали решение парламента исторической реформой валютного регулирования, дающей возможность перейти к свободе проведения валютных операций без ограничений, которые будут отменены постепенно, чтобы не нарушить финансовую стабильность.

В частности, Нацбанк анонсировал отмену наиболее болезненных ограничений, к примеру, по инвестированию за границу и внешнеэкономическим операциям, сразу после вступления закона в силу, пишет УНИАН.

Также в НБУ сообщили, что закон вступит в силу на следующий день после его публикации и введется в действие через семь месяцев переходного периода, за шесть из которых регулятор доработает свои нормативно-правовые акты и обнародует их для заблаговременного ознакомления.

Напомним, ранее нардепы поддержали закон о национальной безопасности, который прописывает распределение полномочий и компетенций органов секторов безопасности и обороны.

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