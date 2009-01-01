В законопроекте предлагается установить 4% избирательный барьер.

УНИАН

Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс, поданный председателем парламента Андреем Парубием и депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем.

Законопроект №3112-1 поддержали 226 (при необходимых минимум 226 — ред.) из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет УНИАН.

Представляя на заседании парламента проект Избирательного кодекса, Черненко (фракция БПП) отметил, что данный законопроект разработан на базе законопроекта, который находился на рассмотрении ВР прошлого созыва, среди авторов которого был народный депутат нескольких созывов Юрий Ключковский.

Он также напомнил, что тот проект Избирательного кодекса ранее "получил уже положительное заключение Венецианской комиссии".

При этом Черненко отметил, что во время перерегистрации законопроект был осовременен, также были сделаны выводы из тех избирательных процессов, которые происходили в 2010-1015 годах. Черненко отметил, что на парламентских выборах предлагается ввести систему региональных открытых списков.

"Это когда Украина делится на 27 избирательных регионов, и в каждом из этих регионов партии выдвигают свои списки, а избиратель обязательно голосует за одну из этих партий и по желанию — за кого-то из кандидатов, кого партия выдвинула именно в этом региональном списке, таким образом рейтингуя этих кандидатов", — пояснил депутат.

Он отметил, что при таких условиях председатель партии не может повлиять на место кандидата в списке.

По его словам, также предлагается установить 4% избирательный барьер.

Черненко также сообщил, что в разделе кодекса "Местные выборы" предусмотрено, что на выборах в сельские, поселковые, районные и городские советы, в которых число избирателей не превышает 90 тыс. человек, предлагается многомандатная мажоритарная система, когда в округе побеждает не один кандидат, как сегодня, а от 2 до 4 кандидатов, в зависимости от числа избирателей в данном округе. По его словам, это снизит остроту политической борьбы, количество нарушений и злоупотреблений на выборах.

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