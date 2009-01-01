Рада приняла за основу законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором

АТО переходит в самозащиту Украины. Операциями по сдерживанию агрессии РФ и освобождению территорий должен руководить штаб ВСУ.

УНИАН Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором, исключив из него упоминание Минские договоренности.

"За" проголосовали 233 народных депутата, сообщает 112 Украина.

Согласно документа, Российская Федерация объявляется агрессором и на нее возлагается ответственность за перерегистрацию предприятий, введение обращения рубля, выдачу паспортов и автономеров на Донбассе.

У России нет никаких территориальных прав на отдельные территории Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, Украина не несет ответсвенности за нарушение прав жителей временно оккупированных территорий.

АТО переходит в самозащиту Украины. Вместо Антитеррористического центра в составе СБУ операциями по сдерживанию агрессии РФ и освобождению территорий должен руководить Объединенный оперативный штаб ВСУ, создание которого предусматривает законопроект.

В документе прописано, что он не вредит неотъемлемому суверенному праву Украины на оккупированный Россией Крым. Однако в ходе обсуждения подчеркивали, что эту норму будут уточнять в ходе доработки ко второму чтению.

Перед голосованием в Раде произошла драка.

видео: телеканал "Прямий"