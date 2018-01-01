Рада призвала мир не признавать нового президента России

Причиной обращения станет голосование, которое пройдет в аннексированном Крыму.

Украинский парламент призвал мировое сообщество не признавать следующего президента РФ. 112.ua

призвала не признавать результаты выборов президента Российской Федерации из-за того, что на выборах, которые состоятся через две недели, смогут голосовать жители Крыма.

Верховная Рада призвала

Ссоответствующее обращение к Совету безопасности ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ на заседании в четверг поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Обращаясь к Совету безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, ОБСЕ, Европейскому союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам, Верховная рада Украины призывает: в случае проведения голосования на временно оккупированной части территории Украины не признавать легитимности выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и его дальнейших решений", — говорится в документе.



В заявлении Рады также отмечается, что, поскольку выборы нового президента РФ пройдут на временно оккупированной территории Украины, их итоги становятся автоматически незаконными, что, в свою очередь, делает невозможным признание их результатов.

6 февраля Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом помешать голосованию в Крыму.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Впервые в голосовании будут принимать участие жители аннексированного Севастополя и полуострова Крым.

Ранее украинский посол Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что мир не признает выборы Путина в Крыму.

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