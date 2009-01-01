Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

За данное решение проголосовали 229 из 337 народных депутатов.

УНИАН Верховная Рада Украины приняла закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).

За данное решение проголосовали 229 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет УНИАН.

Данным законом еще на год продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году.

Согласно этому Закону временно, на срок, который истекает через один год со дня вступления в силу Закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, определяются решением Верховной Рады Украины (далее — отдельные районы Донецкой и Луганской областей)".

Законом установлено, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Как известно в статье 10 "Заключительные положения" "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" определены условия проведения внеочередных выборах депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В ранее принятом законе была определена дата выборов -Воскресенье 7 декабря 2014. В принятом сегодня законе эта норма не отменена, но дата уже прошла. В статье определено, что выборы должны быть проведены с обеспечением участия в наблюдении за выборами международных непредвзятых наблюдателей, в частности от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей.

Кроме того, предусмотрено, что условиями проведения выборов являются безопасные условия деятельности и беспрепятственного участия официальных наблюдателей в избирательном процессе; вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины; недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований; соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе; свободы предвыборной агитации, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и восстановления с этой целью украинского теле- и радиовещания, обращения украинских печатных средств массовой информации на всей территории Донецкой и Луганской областей; соблюдения гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования, избирательных прав внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть места проживания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей; прозрачного подсчета голосов, установления итогов голосования и результатов местных выборов.

Напомним, Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором, исключив из него упоминание Минские договоренности