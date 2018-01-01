Рада рассматривает представление на арест Савченко — прямая трансляция

Регламентный комитет уже проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление.

Нардепы рассматривают представление на Савченко УНИАН

В четверг, 22 марта, народные депутаты рассматривают предоставление генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко

Прямую трансляцию заседания ведет телеканал "Прямий":

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.