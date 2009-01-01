Рада разрешила иностранным войскам входить на территорию Украины

Рада приняла такое решение для того, чтобы военные подразделения других стран могли участвовать в учениях.

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

За данный документ проголосовали 236 народных депутатов, пишет Интерфакс-Украина.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, данный документ разработало Минобороны, чтобы предоставить возможность допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в текущем году для участия в многонациональных военных учениях.

Кроме того, законопроект определяет общую численность, тип и количество вооружений, военной техники, сроков пребывания и мест дислокации на период проведения учений.

Согласно проекту закона, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

В рамках украинско-американских учений "Си Бриз – 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июле – сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5 тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.

В рамках украинско-американских учений "Рэпид Трайдент – 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне — ноябре 2017г сроком до 25 суток до 2тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов.

Напомним, в Польшу прибыли первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США.