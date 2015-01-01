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Рада сегодня рассмотрит повышение зарплаты депутатам

Сегодня, 10:39

Проект постановления о финансовом обеспечении деятельности ВР вынесен на рассмотрение в первом чтении. 

Рада, ВСЮ 11 Лозовой
УНИАН
Верховная Рада планирует рассмотреть проект постановления о финансовом обеспечении деятельности ВР, повышении заработной платы народным депутатам.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента на сайте Рады.

Проект постановления о финансовом обеспечении деятельности ВР вынесен на рассмотрение в первом чтении. 

С докладом выступит первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации  работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник.

Также парламент рассмотрит вопрос пребывания Надежды Савченко в составе делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Кроме того, ВР рассмотрит проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2017 году. 

Напомним, нардепы хотят увеличить себе зарплату до 40 тысяч.

Теги:  
Рада, нардепы, финансирование, зарплата
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