Рада сегодня рассмотрит повышение зарплаты депутатам

Проект постановления о финансовом обеспечении деятельности ВР вынесен на рассмотрение в первом чтении.
Верховная Рада планирует рассмотреть проект постановления о финансовом обеспечении деятельности ВР, повышении заработной платы народным депутатам.
Об этом говорится в повестке дня заседания парламента на сайте Рады.
Проект постановления о финансовом обеспечении деятельности ВР вынесен на рассмотрение в первом чтении.
С докладом выступит первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник.
Также парламент рассмотрит вопрос пребывания Надежды Савченко в составе делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Кроме того, ВР рассмотрит проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2017 году.
Напомним, нардепы хотят увеличить себе зарплату до 40 тысяч.