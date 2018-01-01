Рада в первом чтении одобрила ужесточение уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом

Свои голоса в пользу предложенного законопроекта отдали 240 народных избранников.

Законопроект Ляшко сочли годным 240 депутатов УНИАН

4 июля Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект №7064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу предотвращения смертности на дорогах".

Свои голоса в пользу предложенного законопроекта отдали 240 народных избранников.

Документ ужесточает уголовную ответственность за нарушение правил движения в состоянии алкогольного опьянения. Изменениям предполагают подвергнуть статью 286 Уголовно-процессуального кодекса Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

"Деяния, предусмотренные частями второй и третьей статьи 286, совершенные лицом, которое находилось в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств, наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок десять лет", – сказано в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, составляют 37% от статистики происшествий на дорогах страны.

"Так, согласно статистике Генеральной прокуратуры Украины, в 2014 году было совершено 10196 преступлений, предусмотренных статьей 286 УК (из них таких, которые привели к гибели людей, то есть квалифицированных по частям 2, 3 статьи 286 УК – 2096), в 2015 году эти показатели составили – 10905 и 2104 соответственно, а только за 1-е полугодие 2016 года было уже совершено 23 165 указанных преступлений (из них – 3087 повлекших смерть человека)", – сказано в пояснительной записке.

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Напомним, с 1 января 2018 года в Украине значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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