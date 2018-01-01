Второй пошел. Раде предложили уволить главу Минсоцполитики Реву

Инициаторами отставки министра выступили сразу семеро нардепов.

Андрей Рева

Несколько народных депутатов зарегистрировали законопрект, которым предлагается, в частности, уволить министра социальной политики андрея Реву.

Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента в четверг, 7 июня.

Инициаторами выступили: Алексей Рябчин ("Батькивщина"), Сергей Каплин (БПП), Наталия Веселова (внефракционный нардеп), Сергей Тарута (внефракционный), Наталья Новак (БПП), Виктор Чумак (внефракционный), Юрий Деревянко (внефракционный), Александр Сугоняко (Блок Петра Порошенко) и Юрий Левченко (внефракционный).

"Учитывая неудовлетворительную ситуацию, которая сложилась с соблюдением прав внутренне перемещенных лиц, а также социальным обеспечением других категорий населения, постановление предусматривает признание работы Министерства социальной политики Украины неудовлетворительной и освобождение от занимаемой должности Ревы", - говорится в документе.

Напомним, в четверг, 7 июня, Верховная Рада проголосовала за отставку министра финансов Украины Александра Данилюка. Решение поддержали 254 народных депутата.

В среду, 6 июня, премьер-министр украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

По словам Гройсмана, "после спровоцированного Данилюком конфликта" на заседании Кабмина тот "позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности". Премьер-министр заявил, что Данилюк распространял искаженную информацию среди международных партнеров Украины перед важными для Киева переговорами и ЕС, что "могло поставить под угрозу их результаты". Речь идет о письме Данилюка G7, в котором глава Минфина обвинил премьера блокировании назначения его заместителя, а ближайшие соратники президента - Игорь Кононенко и Нина Южанина - навязывают ему "своих людей".



Сам Данилюк накануне заявил, что его поставили перед выбором - уйти с этой должности или стать соучастником политической коррупции. "В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это – политическая коррупция, в народе - "гречка". Сегодня кульминационный момент. Я поставлен перед выбором - уйти или стать соучастником", - написал он в Facebook, отметив, что "страной не торгует".

Напомним, 23 мая, во время обсуждения кадровых вопросов на закрытом заседании правительства между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка. Данилюк якобы "в ультимативной форме" потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого давно подано, а Гройсман ответил, что не будет этого делать. На это Данилюк пригрозил собственной отставкой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram