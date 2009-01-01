"Радикала" Ляшко поймали на кнопкодавстве, опубликовано видео

На сайте Рады отмечается, что из 20 присутствующих депутатов от фракции "Радикальная партия" проголосовало 17.
Об этом сообщает ГО "Честно" в Twitter.
На опубликованнлом видео можно заметить, как нардеп дважды проголосовал.
Вчора ̶п̶і̶д̶ ̶м̶о̶с̶т̶о̶м̶ в Раді піймали Ляшка ̶з̶ ̶х̶в̶о̶с̶т̶о̶м̶ на кнопкодавстві— ЧЕСНО (@chesno_movement) 10 листопада 2017 р.
Скотиняка! pic.twitter.com/72saBB3ZOJ
Несмотря на это, законопроект не набрал достаточного количества голосов нардепов — всего 221 из необходимых 226.
На сайте Рады отмечается, что из 20 присутствующих депутатов от фракции "Радикальная партия" проголосовало 17.
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