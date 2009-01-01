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"Радикала" Ляшко поймали на кнопкодавстве, опубликовано видео

Сегодня, 12:47

На сайте Рады отмечается, что из 20 присутствующих депутатов от фракции "Радикальная партия" проголосовало 17.

Ляшко, Рада
Олег Ляшко. Фото: twitter.com/xraynrktk
В Верховной Раде лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко поймали на кнопкодавстве во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.

 Об этом сообщает ГО "Честно" в Twitter.

 На опубликованнлом видео можно заметить, как нардеп дважды проголосовал.

Несмотря на это, законопроект не набрал достаточного количества голосов нардепов — всего 221 из необходимых 226.

На сайте Рады отмечается, что из 20 присутствующих депутатов от фракции "Радикальная партия" проголосовало 17.

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Ляшко, Рада, кнопкодаство
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